В Кремле анонсировали переговоры Путина с главой Южной Осетии

Президент России Владимир Путин проведет сегодня, 16 марта, переговоры с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Встреча должна была пройти еще в феврале, однако тогда президент Южной Осетии заболел коронавирусом. Тогда сообщалось, что Путин и Гаглоев должны обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества России и республики, в первую очередь, в социально-экономической сфере.