В Кремле анонсировали переговоры Путина с главой Южной Осетии

Президент России Владимир Путин проведет сегодня, 16 марта, переговоры с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча должна была пройти еще в феврале, однако тогда президент Южной Осетии заболел коронавирусом. Тогда сообщалось, что Путин и Гаглоев должны обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества России и республики, в первую очередь, в социально-экономической сфере.
Напомним, что Алан Гаглоев вернулся к очной работе с карантина уже 7 марта, после того как новый тест на коронавирус показал у политика отрицательный результат. В тот день он посетил Москву с рабочим визитом, где встретился с официальными лицами и представителями предпринимательского сообщества.