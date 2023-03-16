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15 минут назад

В Кремле анонсировали переговоры Путина с главой Южной Осетии

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин проведет сегодня, 16 марта, переговоры с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле анонсировали переговоры Путина с главой Южной Осетии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча должна была пройти еще в феврале, однако тогда президент Южной Осетии заболел коронавирусом. Тогда сообщалось, что Путин и Гаглоев должны обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества России и республики, в первую очередь, в социально-экономической сфере.

Напомним, что Алан Гаглоев вернулся к очной работе с карантина уже 7 марта, после того как новый тест на коронавирус показал у политика отрицательный результат. В тот день он посетил Москву с рабочим визитом, где встретился с официальными лицами и представителями предпринимательского сообщества.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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