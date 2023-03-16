В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
41 минуту назад

Посол РФ ответил на слухи о планах Индии поддержать потолок цен на нефть

Лера Букина

Посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов прокомментировал публикацию агентства Bloomberg по поводу отсутствия у Индии планов нарушать потолок цен на российскую нефть. Так, по его словам, сообщение не соответствует действительности, передает ТАСС.

Посол РФ ответил на слухи о планах Индии поддержать потолок цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире телеканала «Соловьев Live» он назвал данное утверждение «вбросом». Алипов объяснил, что данная страна не является участником механизма этого ценового потолка на российскую нефть. Кроме того, как уточнил он, государство не раз «высказывало свои сомнения» по поводу результативности этого механизма.

Как заявило ранее агентство Bloomberg, индийское правительство обратилось к банкам и трейдерам с призывом придерживаться ограничений.

О планах Индии присоединиться к потолку стоимости российской нефти в том случае, если цена на нее поднимется выше $60 за баррель, писало ранее издание Telegraph India.

С 5 декабря Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Политика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий