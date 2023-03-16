Посол РФ ответил на слухи о планах Индии поддержать потолок цен на нефть

Посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов прокомментировал публикацию агентства Bloomberg по поводу отсутствия у Индии планов нарушать потолок цен на российскую нефть. Так, по его словам, сообщение не соответствует действительности, передает ТАСС.

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В эфире телеканала «Соловьев Live» он назвал данное утверждение «вбросом». Алипов объяснил, что данная страна не является участником механизма этого ценового потолка на российскую нефть. Кроме того, как уточнил он, государство не раз «высказывало свои сомнения» по поводу результативности этого механизма.

Как заявило ранее агентство Bloomberg, индийское правительство обратилось к банкам и трейдерам с призывом придерживаться ограничений.

О планах Индии присоединиться к потолку стоимости российской нефти в том случае, если цена на нее поднимется выше $60 за баррель, писало ранее издание Telegraph India.