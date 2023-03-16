Названа дата выборов нового губернатора Чукотки

Дума Чукотки на заседании в июне назначит на единый день голосования 10 сентября выборы главы региона, сообщила ТАСС в четверг председатель региональной Думы Валентина Рудченко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мы назначаем дату выборов в соответствии с единым днем голосования, единый день голосования у нас будет 10 сентября. <...> У нас планируется сессия 9 июня для назначения даты выборов на 10 сентября", - сообщила Рудченко.

Видео дня

Она уточнила, что работа окружной Думы продолжится в прежнем режиме. В то же время, по ее словам, будет подготовлено распоряжение об отставке действующего правительства.

"Все будут переведены [в статус] исполняющих обязанности", - сообщила собеседница.

Она отметила, что соответствующий документ будет действовать от даты отставки губернатора, то есть с 15 марта, когда с поста по собственному желанию ушел Роман Копин.

По ее словам, Владислав Кузнецов вряд ли прибудет в регион в ближайшие два дня.

"Я думаю, что Владиславу Гарьевичу нужно будет время, чтобы добраться сюда. Из Москвы один раз в неделю сейчас самолет летает, <...> можно через Хабаровск, тоже один раз в неделю летает самолет, через Владивосток один раз в неделю", - сказала Рудченко.

В четверг Копин официально попрощался с жителями региона, в Telegram-канале он поблагодарил за оказанное доверие.

"Спасибо вам, дорогие жители Чукотки, за оказанное мне доверие! И конечно, благодарю коллег из правительства региона и муниципалитетов за проделанную работу. Вместе нам удалось создать надежную экономическую основу для дальнейшего развития Чукотского АО", - написал он.