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32 минуты назад

На Чукотке в июне назначат дату выборов нового главы региона

ТАССиещё 2

Дума Чукотки на заседании в июне назначит на единый день голосования 10 сентября выборы главы региона, сообщила ТАСС в четверг председатель региональной Думы Валентина Рудченко.

Названа дата выборов нового губернатора Чукотки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы назначаем дату выборов в соответствии с единым днем голосования, единый день голосования у нас будет 10 сентября. <...> У нас планируется сессия 9 июня для назначения даты выборов на 10 сентября", - сообщила Рудченко.

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Она уточнила, что работа окружной Думы продолжится в прежнем режиме. В то же время, по ее словам, будет подготовлено распоряжение об отставке действующего правительства.

"Все будут переведены [в статус] исполняющих обязанности", - сообщила собеседница.

Она отметила, что соответствующий документ будет действовать от даты отставки губернатора, то есть с 15 марта, когда с поста по собственному желанию ушел Роман Копин.

По ее словам, Владислав Кузнецов вряд ли прибудет в регион в ближайшие два дня.

"Я думаю, что Владиславу Гарьевичу нужно будет время, чтобы добраться сюда. Из Москвы один раз в неделю сейчас самолет летает, <...> можно через Хабаровск, тоже один раз в неделю летает самолет, через Владивосток один раз в неделю", - сказала Рудченко.

В четверг Копин официально попрощался с жителями региона, в Telegram-канале он поблагодарил за оказанное доверие.

"Спасибо вам, дорогие жители Чукотки, за оказанное мне доверие! И конечно, благодарю коллег из правительства региона и муниципалитетов за проделанную работу. Вместе нам удалось создать надежную экономическую основу для дальнейшего развития Чукотского АО", - написал он.

15 марта президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Чукотского автономного округа (АО) Романа Копина, который возглавлял округ с 3 июля 2008 года. По продолжительности пребывания в должности (14 лет и 7 месяцев) Роман Копин занимал второе место среди руководителей субъектов РФ после главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Врио руководителя Чукотского АО назначен Владислав Кузнецов, бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики.

Политика,Валентина Рудченко,Владислав Кузнецов,Роман Копин,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Госдума,
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