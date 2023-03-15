Захарова оценила возможность раскола НАТО

На данный момент говорить о расколе НАТО рано, но с каждым днем возможность этого растет. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Комсомольской правдой».

Она описала отношения стран-членов НАТО выражением «круговая порука». По мнению Захаровой, среди государств, входящих в альянс нет единства, но есть насилие — самый сильный распространяет своих солдат и ядерное оружие на территориях других вопреки их интересам и желанию местных жителей.

При этом пока говорить о расколе НАТО рано, уверена она. Однако предпосылки к этому есть уже сейчас. По словам Захаровой, на это указывают многотысячные протесты, которые иногда приводят к смене политических режимов в странах-членах альянса. Она считает, что с каждым днем ситуация вокруг влияния НАТО в мире накаляется.