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31 минуту назад

Захарова оценила возможность раскола НАТО

Елена Прошина

На данный момент говорить о расколе НАТО рано, но с каждым днем возможность этого растет. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Комсомольской правдой».

Захарова оценила возможность раскола НАТО
Фото: 

Она описала отношения стран-членов НАТО выражением «круговая порука». По мнению Захаровой, среди государств, входящих в альянс нет единства, но есть насилие — самый сильный распространяет своих солдат и ядерное оружие на территориях других вопреки их интересам и желанию местных жителей.

При этом пока говорить о расколе НАТО рано, уверена она. Однако предпосылки к этому есть уже сейчас. По словам Захаровой, на это указывают многотысячные протесты, которые иногда приводят к смене политических режимов в странах-членах альянса. Она считает, что с каждым днем ситуация вокруг влияния НАТО в мире накаляется.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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