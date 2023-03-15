Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир

Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко прибыла в Алжир, там российские сенаторы будут находиться до 17 марта. Во время поездки Матвиенко встретится с руководством африканской страны, в том числе с главами верхней и нижней палат алжирского парламента: председателем Совета Нации Салахом Гуджилем и председателем Национального Народного Собрания Брахимом Бугали.