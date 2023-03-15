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12 минут назад

Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир

RT на русском

Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко прибыла в Алжир, там российские сенаторы будут находиться до 17 марта. Во время поездки Матвиенко встретится с руководством африканской страны, в том числе с главами верхней и нижней палат алжирского парламента: председателем Совета Нации Салахом Гуджилем и председателем Национального Народного Собрания Брахимом Бугали.

Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, сенаторы возложат венок к Монументу героям войны за независимость Алжира, посетят фотовыставку, посвящённую 25-летию Совета Нации Алжирской Народной Демократической Республики, сообщила пресс-служба Совета Федерации России.

В конце февраля секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Посол России в Алжире Валерьян Шуваев ранее рассказал RT о перспективных направлениях сотрудничества двух стран.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что Алжир входит в число лидеров среди претендентов на вступление в БРИКС.

Политика,Валентина Матвиенко,Николай Патрушев,Сергей Лавров,МИД России,БРИКС,Совет Федерации,Совет безопасности РФ,
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