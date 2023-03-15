В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
33 минуты назад

Песков о беспилотнике США: «Не надо летать, кому не положено»

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с разведывательным беспилотником, упавшим в Черное море. Он отметил, что американскому оператору не следовало направлять дрон в запретную зону. Об этом пишет сайт ВГТРК.

Песков о беспилотнике США: «Не надо летать, кому не положено»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что США обвинили российских военных летчиков в том, что они якобы совершали рискованные маневры рядом с MQ-9, в частности, разбрызгивали керосин. По оценке Вашингтона, такие действия могли нанести вред экологии.

«Может не надо было там летать, кому не положено», пояснил Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что если бы США не направили дрон в сторону российской границы, то и экология не пострадала бы.

Глава Пентагона прокомментировал инцидент с беспилотником

Напомним, что после начала спецоперации Россия временно закрыла часть воздушного пространства над Черным морем. Ограничение в дальнейшем неоднократно продлевалось.

Ранее Песков рассказал, что заявление Министерства обороны РФ по поводу инцидента с аппаратом было вполне исчерпывающим. Он добавил, что дополнительные комментарии не требуются.

Политика,Дмитрий Песков,Минобороны России,Пентагон,
57
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий