Песков о беспилотнике США: «Не надо летать, кому не положено»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с разведывательным беспилотником, упавшим в Черное море. Он отметил, что американскому оператору не следовало направлять дрон в запретную зону. Об этом пишет сайт ВГТРК.

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Отмечается, что США обвинили российских военных летчиков в том, что они якобы совершали рискованные маневры рядом с MQ-9, в частности, разбрызгивали керосин. По оценке Вашингтона, такие действия могли нанести вред экологии.

«Может не надо было там летать, кому не положено», пояснил Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что если бы США не направили дрон в сторону российской границы, то и экология не пострадала бы.

Напомним, что после начала спецоперации Россия временно закрыла часть воздушного пространства над Черным морем. Ограничение в дальнейшем неоднократно продлевалось.