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43 минуты назад

Лавров: США игнорируют ограниченный статус некоторых районов Чёрного моря

RT на русском

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты игнорируют тот факт, что после начала российской специальной военной операции прибрежные районы Чёрного моря имеют ограниченный статус для полётов.

Лавров прокомментировал инцидент с американским беспилотником в Черном море
Фото: ТАССТАСС

Об этом Лавров сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Лавров напомнил, что после начала СВО российские военные объявили, что некоторые районы Чёрного моря теперь будут иметь ограниченный статус для использования любых летательных аппаратов.

Однако, подчеркнул он, Вашингтон это проигнорировал.

«Такое вызывающее игнорирование этого объективного факта, конечно, наводит на мысль о том, что американская сторона пытается постоянно искать какие-то провокации для нагнетания конфронтационных своих подходов», — заключил министр.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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