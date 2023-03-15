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58 минут назад

Посол РФ в США раскрыл детали визита в Госдеп из-за сбитого беспилотника

Елена Прошина

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что во время визита в Госдеп из-за инцидента со сбитым американским беспилотником в Черном море отверг все обвинения и озвучил замгоссекретарю озабоченности РФ действиями Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС.

Посол РФ в США раскрыл детали визита в Госдеп из-за сбитого беспилотника
Фото: ТАССТАСС

«Вчера я был приглашен в Госдепартамент, где провел 30-минутную беседу с заместителем госсекретаря Карен Донфрид. Причем 15 минут мы говорили непосредственно по данному сюжету и 15 минут мы говорили о российских озабоченностях в отношении различных аспектов деятельности США», — сказал Антонов.

Он отметил, что также сообщил Донфрид, что Россия «не допустит, чтобы кто-то прорывался в ее акваторию» и тем более в зону, обозначенную в качестве места проведения СВО. Для наглядного примера Антонов привел ситуацию, в которой бы российский беспилотник оказался рядом с Сан-Франциско или Нью-Йорком. По словам посла, госсекретарь не стала отвечать на этот вопрос.

При этом Антонов подчеркнул, что разговор прошел спокойно и у него сложилось впечатление, что Донфрид «просто зачитала тот документ, который был перед ее глазами». Он указал, что категорически отверг все обвинения со стороны США в отношении ВС России.

Напомним, что 14 марта Су-27 столкнулся с американским беспилотником над Черным морем. В результате инцидента дрон упал в воду.

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