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22 минуты назад

Асад на встрече с Путиным поддержал СВО

Свободная пресса

Президент Сирии Башар Асад на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что поддерживает действия Москвы, которая проводит спецоперацию на Украине.

Асад заявил о поддержке спецоперации России на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после [начала] спецоперации на Украине, повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов», — отметил Асад.

Он также добавил, что страны Запада принимали на своей земле старых нацистов, а теперь они поддерживают новых нацистов, пишет газета «Известия».

В свою очередь Путин сказал, что находится с Асадом в постоянном контакте, а отношения России и Сирии развиваются.

Как сообщалось ранее, президент Сирии Башар Асад на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что поддерживает действия Москвы, которая проводит спецоперацию на Украине.

Политика,Башар Асад,Владимир Путин,
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