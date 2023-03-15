Асад заявил о поддержке спецоперации России на Украине

Президент Сирии Башар Асад на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что поддерживает действия Москвы, которая проводит спецоперацию на Украине.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сейчас я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после [начала] спецоперации на Украине, повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов», — отметил Асад.

Он также добавил, что страны Запада принимали на своей земле старых нацистов, а теперь они поддерживают новых нацистов, пишет газета «Известия».

В свою очередь Путин сказал, что находится с Асадом в постоянном контакте, а отношения России и Сирии развиваются.