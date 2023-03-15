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7 минут назад

«Мне жаль вас огорчать»: Кадыров прокомментировал слухи о болезни

Вечерняя Москваиещё 2

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в среду, 15 марта, появившиеся слухи о его болезни. Пересуды пошли после того, как Кадыров начал носить на пальце загадочный прибор.

Кадыров опроверг слухи о своей "неизлечимой болезни"
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Распространители слухов называли устройство «медицинским прибором» и «тревожной кнопкой». Кадыров признался, что эти версии его повеселили.

Оказалось, что глава Чеченской Республики носит на руке электронный счетчик молитв. Он всегда с ним во время бодрствования. Прибор позволяет видеть, какое количество раз владелец прочел салаваты.

— Тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен. Мне жаль вас огорчать, но я здоров и полон сил, — заявил Кадыров в Telegram-канале.

Людям, которые распространяли слухи о болезни, глава Чеченской Республики порекомендовал «обратиться к специалистам». Кадыров заключил, что он продолжит «давить всякую нечисть и развивать нашу республику».

На днях политик продемонстрировал боевые трофеи, которые привезли чеченские военные из зоны специальной военной операции. С передовой Кадырову привезли американский «Стингер» и украинскую «Иглу».

Политика,Рамзан Кадыров,
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