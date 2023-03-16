Путин обсудит с кабмином реализацию послания

Президент РФ Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи 16 марта проведет совещание с правительством по реализации своего недавнего послания Федеральному собранию и достижению стратегических целей развития страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Михаил Метцель/РИА Новости

Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 21 февраля. Мероприятие проходило в Гостином дворе. Глава государства сделал анонс новых социальных и экономических мер. Так, президент с 2024 года предлагает дополнительно проиндексировать МРОТ до 19 тыс. 242 рублей. Другое предложение главы государства - создание госфонда поддержки ветеранов специальной военной операции.