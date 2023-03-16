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39 минут назад

Путин обсудит с кабмином реализацию послания

Газета.Ruиещё 4

Президент РФ Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи 16 марта проведет совещание с правительством по реализации своего недавнего послания Федеральному собранию и достижению стратегических целей развития страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин обсудит с кабмином реализацию послания
Фото: Михаил Метцель/РИА НовостиМихаил Метцель/РИА Новости

Докладчиками выступят первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также глава Минфина Антон Силуанов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 21 февраля. Мероприятие проходило в Гостином дворе. Глава государства сделал анонс новых социальных и экономических мер. Так, президент с 2024 года предлагает дополнительно проиндексировать МРОТ до 19 тыс. 242 рублей. Другое предложение главы государства - создание госфонда поддержки ветеранов специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 16 марта примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведет отдельную встречу с членами бюро.

Политика,Татьяна Голикова,Антон Силуанов,Денис Мантуров,Алексей Текслер,Марат Хуснуллин,Андрей Белоусов,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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