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1 час назад

Путин поручил прокурорам уделить особое внимание оборонке

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин поручил российским прокурорам уделить особое внимание надзору за оборонно-промышленным комплексом. Об этом сообщает ТАСС.

Путин поручил прокурорам уделить особое внимание оборонке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

15 марта Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России.

Путин подчеркнул, что особый контроль необходим за своевременностью поставок для нужд спецоперации - вооружений, техники, боеприпасов, экипировки.

«Мы постоянно должны держать эти вопросы в поле нашего зрения», - сказал президент.

Путин отметил, что все задания гособоронзаказа должны «четко реализовываться», а бюджетные ресурсы - использоваться эффективно.

«Их мы выделяем в достаточном объеме, их много, мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности. Но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально, в строгом соответствии с законом», - заключил он.

Осенью 2022 года Путин подписал закон, вводящий десятилетние тюремные сроки за нарушение условий гособоронзаказа.

По новому закону, если такое нарушение причинило государству ущерб как минимум в пять миллионов рублей, или задание не было выполнено, виновным будет грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Политика,Владимир Путин,Генпрокуратура РФ,
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