Путин поручил прокурорам уделить особое внимание оборонке

Президент РФ Владимир Путин поручил российским прокурорам уделить особое внимание надзору за оборонно-промышленным комплексом. Об этом сообщает ТАСС.
15 марта Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России.
Путин подчеркнул, что особый контроль необходим за своевременностью поставок для нужд спецоперации - вооружений, техники, боеприпасов, экипировки.
«Мы постоянно должны держать эти вопросы в поле нашего зрения», - сказал президент.
Путин отметил, что все задания гособоронзаказа должны «четко реализовываться», а бюджетные ресурсы - использоваться эффективно.
«Их мы выделяем в достаточном объеме, их много, мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности. Но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально, в строгом соответствии с законом», - заключил он.
Осенью 2022 года Путин подписал закон, вводящий десятилетние тюремные сроки за нарушение условий гособоронзаказа.
По новому закону, если такое нарушение причинило государству ущерб как минимум в пять миллионов рублей, или задание не было выполнено, виновным будет грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.