Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 марта, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«У нас в связи с днем воссоединения Крыма с Россией будет накануне, в пятницу 17 марта, совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в режиме видеоконференции, такое рабочее, субстантивное совещание», — сказал Песков.

Также он отметил, что в День Воссоединения Крыма с Россией пройдет еще одна видеоконференция.

14 марта Песков сообщал, что Путин проведет совещание накануне годовщины присоединения Крыма к России. Об этом он сказал на заседании оргкомитета премии «За верность науке». Представитель Кремля также рассказал, что у главы государства запланировано на 18 марта еще одно мероприятие, но подробности не озвучил.