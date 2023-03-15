Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 марта, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У нас в связи с днем воссоединения Крыма с Россией будет накануне, в пятницу 17 марта, совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в режиме видеоконференции, такое рабочее, субстантивное совещание», — сказал Песков.
Также он отметил, что в День Воссоединения Крыма с Россией пройдет еще одна видеоконференция.
14 марта Песков сообщал, что Путин проведет совещание накануне годовщины присоединения Крыма к России. Об этом он сказал на заседании оргкомитета премии «За верность науке». Представитель Кремля также рассказал, что у главы государства запланировано на 18 марта еще одно мероприятие, но подробности не озвучил.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенных там референдумов, на которых 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Присоединение Крыма к России стало причиной введения рядом стран Запада антироссийских санкций. Москва подчеркивала, что вопрос Крыма закрыт для обсуждения.