В Кремле опровергли обсуждение новой волны частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений по поводу возможности новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется. Об этом сообщает ТАСС.

«На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется», — сказал представитель главы государства в ходе общения с журналистами.

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении — в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.