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54 минуты назад

В Кремле опровергли обсуждения новой волны частичной мобилизации

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений по поводу возможности новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле опровергли обсуждение новой волны частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется», — сказал представитель главы государства в ходе общения с журналистами.

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении — в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.

Что такое мобилизация простыми словами

Песков неоднократно опровергал информацию о новой волне мобилизации в России. Он призывал не придавать значения слухам о якобы возможной новой волне призыва из запаса.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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