СМИ: Путин начал переговоры с Асадом

В Кремле начались переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее пресс-служба Кремля подтвердила встречу двух лидеров. Уточнялось, что в ходе беседы стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере политики, торгово-экономической и гуманитарной деятельности. Кроме того, будут затронуты вопросы комплексного урегулирования ситуации в Сирии.