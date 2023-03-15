СМИ: Путин начал переговоры с Асадом

В Кремле начались переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее пресс-служба Кремля подтвердила встречу двух лидеров. Уточнялось, что в ходе беседы стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере политики, торгово-экономической и гуманитарной деятельности. Кроме того, будут затронуты вопросы комплексного урегулирования ситуации в Сирии.
Напомним, Асад прибыл в Москву вечером 14 марта. С ним также прилетела делегация сирийских политиков и военных. В среду утром сирийский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Президент также почтил память павших воинов минутой молчания. Церемония прошла при сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.