Кожемяко попросил Шойгу помочь урегулировать земельный вопрос в пригороде Владивостока

"Сергей Кужугетович всегда на стороне людей. Этот вопрос затрагивает права почти тысячи человек, и он будет урегулирован. Мы вместе с Росреестром, Роскадастром подготовим необходимые документы, чтобы проверить права на индивидуальные жилые постройки. Будем работать с инициативной группой, люди вам доверяют", - сообщил Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.