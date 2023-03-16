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33 минуты назад

Кожемяко попросил Шойгу помочь урегулировать земельный вопрос в пригороде Владивостока

ТАССиещё 3

Губернатор Приморья Олег Кожемяко направил министру обороны России Сергею Шойгу письмо с просьбой помочь решить вопрос защиты прав жителей района Садгород в пригороде Владивостока, которые получили от Минобороны РФ иски об аннулировании их прав на землю. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

Кожемяко попросил Шойгу помочь урегулировать земельный вопрос в пригороде Владивостока
Фото: ТАССТАСС

"Сергей Кужугетович всегда на стороне людей. Этот вопрос затрагивает права почти тысячи человек, и он будет урегулирован. Мы вместе с Росреестром, Роскадастром подготовим необходимые документы, чтобы проверить права на индивидуальные жилые постройки. Будем работать с инициативной группой, люди вам доверяют", - сообщил Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

Уточняется, что аналогичная ситуация с землями Минобороны складывается и с жителями района Седанка в пригороде Владивостока.

"После решения вопроса на Садгороде перейдем к Седанке. Надеемся на плодотворное и конструктивное сотрудничество с Министерством обороны РФ, чтобы права жителей этих районов были защищены", - добавил Кожемяко.

Десятки семей в районе Садгорода получили исковые заявления от Министерства обороны РФ об аннулировании прав собственности на основании документов 1932 года. Исходя из них земля, на которой сегодня проживают около 300 семей, относится к военному ведомству. В среду состоялась встреча Кожемяко с жителями.

Политика,Олег Кожемяко,Сергей Шойгу,Минобороны России,Росреестр,
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