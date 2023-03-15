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20 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о декларации Путина о доходах

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и кремлевские чиновники подадут декларации о доходах до 1 апреля, но публикация деклараций будет необязательной. Об этом сообщает ТАСС.

Кремль высказался о публикации деклараций Путина и чиновников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Песков ответил на вопрос, будет ли Путин публиковать декларацию в 2023 году.

«Сейчас нет такой обязанности [по публикации - прим.ред.], но подавать мы все будем», - сказал пресс-секретарь президента.

Также Песков заявил, что у Кремля нет единой позиции по публикации деклараций.

«Главное декларацию подать, а публикация - это вторично», - заключил он.

В январе 2023 года в России приняли закон, позволивший депутатам и сенаторам не публиковать декларации о доходах в открытом доступе. В публичном доступе теперь будет только обобщенная информация об их доходах, без персональных данных.

В конце 2022-го года от публикации деклараций освободили российских чиновников. Мера будет действовать до окончания спецоперации.

В Кремле отмечали, что такие решения были приняты, так как условия спецоперации «вносят свою специфику».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,
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