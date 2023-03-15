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27 минут назад

В Госдуме высказались об инциденте с беспилотником США в Черном море

Lenta.ru

Целью появления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) США в Черном море является вскрытие расположения систем противовоздушной обороны и других военных объектов. Так о целях БПЛА высказался депутат Госдумы (ГД) Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

В Госдуме высказались об инциденте с беспилотником США в Черном море
Фото: ТАССТАСС

Инцидент с российским истребителем Су-27 и американским беспилотником MQ-9 над Черным морем произошел 14 марта. Позже Минобороны России заявило, что дрон США упал в Черное море из-за резкого маневрирования. Поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали и оружия не применяли.

По мнению Шеремета, американские БПЛА еще не раз появятся у берегов Крыма.

«Это не первый и, по всей видимости, не последний случай присутствия американских беспилотников в Черном море в непосредственной близости от берегов Крыма. Их цель – собирать разведданные для вскрытия мест расположения военных объектов и систем противовоздушной обороны на полуострове», — заявил депутат ГД.

Схожую точку зрения высказывал и посол России в США Михаил Антонов. Он заявлял, что Штаты занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется Киевом для ударов по вооруженным силам и территории России.

Политика,Михаил Шеремет,Михаил Антонов,Минобороны России,Госдума,
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