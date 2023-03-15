Кремль высказался о публикации деклараций Путина и чиновников

Президент России Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля, но публикация этих документов необязательна, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем", - ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли Путин в этом году публиковать свою декларацию.

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На уточняющий вопрос, есть ли в Кремле единая позиция по публикации деклараций, Песков ответил отрицательно. "Нет [единой позиции], но еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация - это вторично", - пояснил он.

В конце декабря прошлого года Путин подписал указ, в соответствии с которым декларации чиновников о доходах, расходах и других сведениях об их имуществе не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ на время специальной военной операции. Из документа также следовало, что военнослужащие - участники СВО и чиновники, командированные в новые регионы РФ, освобождены не только от публикации, но и от предоставления сведений о доходах и расходах.

Кроме того, в феврале глава государства подписал закон, устанавливающий, что информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете в общем виде, без персональных данных. Как пояснял глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, парламентарии продолжат подавать декларации в полном объеме.

Согласно последней декларации Путина - за 2021 год - доход президента составил 10 млн 202 тысячи 616 рублей. В собственности главы государства значится квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные "Волги" ГАЗ М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф". В пользовании Путина также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

О декларациях

Обязанность декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера для должностных лиц и членов их семей установлена федеральным законом от 25 декабря 2008 года "О противодействии коррупции". С 2013 года российские чиновники отчитывались не только о доходах, но и о расходах, включая расходы жен (мужей) и несовершеннолетних детей.

Согласно законодательству, сдавать декларации нужно на государственных должностях, "замещение которых связанно с коррупционными рисками". Обычно это работа, связанная с управлением государственным имуществом, осуществлением контроля и надзора, проведением закупок. Мера распространяется и лиц, наделенных полномочиями представителя власти.