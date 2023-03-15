Посол РФ в Вашингтоне отверг все инсинуации США по поводу беспилотника

"Сегодня, 14 марта, был приглашен в Госдепартамент, где категорически отверг все инсинуации американской стороны", - указал Антонов, цитаты которого приводятся в Telegram-канале посольства РФ. По словам дипломата, он "довел позицию Российской Федерации" до сведения американской стороны.