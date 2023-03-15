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31 минуту назад

Посол РФ в Вашингтоне отверг все инсинуации США по поводу беспилотника

ТАСС

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг все инсинуации американской стороны относительно инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 над Черным морем. Об этом говорится в распространенном посольством комментарии дипломата в связи с инцидентом.

Посол РФ в Вашингтоне отверг все инсинуации США по поводу беспилотника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня, 14 марта, был приглашен в Госдепартамент, где категорически отверг все инсинуации американской стороны", - указал Антонов, цитаты которого приводятся в Telegram-канале посольства РФ. По словам дипломата, он "довел позицию Российской Федерации" до сведения американской стороны.

Политика,Анатолий Антонов,Госдеп США,
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