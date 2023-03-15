В Госдуме рассказали о запасном плане США на Украине

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин раскрыл запасной план США на Украине. По его мнению, в качестве резервного варианта по российско-украинскому конфликту Соединенные Штаты могут рассматривать территориальные уступки в пользу России. Об этом депутат рассказал URA.RU.

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По словам Швыткина, Запад не беспокоится о территориальной целостности Украины. «То, что мы продвигаемся по территории, взяли бы условно Херсон, Одессу, Николаев, — для них это мало значимо. Они действуют по своему заранее выработанному сценарию. Делают все возможное, чтобы разрушить Россию», — говорит парламентарий.

При этом депутат считает, что нельзя доверять заявлениям США о переговорах или о прекращении попыток напасть на Крым. В качестве примера он привел то, что представитель Госдепа Нед Прайс отвергает вероятность покушений на полуостров, но при этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорит, что нужно делать все возможное для захвата территории. «Это двойные стандарты с их стороны. Мы никоим образом не должны питать иллюзий. Недооценивать противника нельзя», — объяснил парламентарий.

Основными же целями Вашингтона, по мнению Швыткина, является ослабление России и уничтожение максимального количество Вооруженных сил РФ. «Как таковой Украины уже нет. Они это понимают. Она гласно и негласно уже поделена, а украинский народ стал разменной монетой», — подытожил депутат.