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1 час назад

Путин объяснил позицию Германии по «Северным потокам» недостаточным суверенитетом

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин объяснил позицию Германии по взрывам на двух нитках российского газопровода «Северный поток» тем, что ФРГ не была достаточно суверенной после Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Путин объяснил позицию Германии по «Северным потокам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Путин сделал во время интервью журналисту Павлу Зарубину. Отвечая на вопрос о том, почему Германия занимает «молчаливую» позицию по «Северным потокам», президент связал это с отсутствием суверенитета.

«После Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством», – считает Путин.

При этом президент также подчеркнул, что об этом публично заявляют и другие европейские политики.

«Это не мои слова. Это слова известных, как минимум одного известного и очень уважаемого в Германии политика. Можно только с этим согласиться», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что эксперты «Газпрома» нашли «антенну» вблизи места взрывов «Северного потока».

Политика,Павел Зарубин,Владимир Путин,Газпром,
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