Российского посла в Вашингтоне вызвали в Госдеп

Госдепартамент США вызвал российского посла Анатолия Антонова из-за ситуации с беспилотником над Чёрным морем. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению американского дипломатического ведомства, в США прошли консультации с союзниками по поводу происшествия над Черным морем. По итогам переговоров было решено вызвать посла России Анатолия Антонова в внешнеполитическое ведомство страны.
Ранее российский истребитель Су-27 задел винты американского дрона над Черным морем, из-за чего беспилотник разбился.