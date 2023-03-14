Российского посла в Вашингтоне вызвали в Госдеп

Госдепартамент США вызвал российского посла Анатолия Антонова из-за ситуации с беспилотником над Чёрным морем. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению американского дипломатического ведомства, в США прошли консультации с союзниками по поводу происшествия над Черным морем. По итогам переговоров было решено вызвать посла России Анатолия Антонова в внешнеполитическое ведомство страны.