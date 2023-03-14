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39 минут назад

Российского посла в Вашингтоне вызвали в Госдеп из-за ситуации с беспилотником над Черным морем

Елена Прошина

Госдепартамент США вызвал российского посла Анатолия Антонова из-за ситуации с беспилотником над Чёрным морем. Об этом сообщает ТАСС.

Российского посла в Вашингтоне вызвали в Госдеп
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сообщению американского дипломатического ведомства, в США прошли консультации с союзниками по поводу происшествия над Черным морем. По итогам переговоров было решено вызвать посла России Анатолия Антонова в внешнеполитическое ведомство страны.

СМИ: российский Су-27 столкнулся с американским дроном над Черным морем

Ранее российский истребитель Су-27 задел винты американского дрона над Черным морем, из-за чего беспилотник разбился.

Политика,Анатолий Антонов,Госдеп США,
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