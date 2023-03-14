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1 час назад

Посол России в США Антонов прибыл в Госдеп после инцидента с американским БПЛА

RT на русскомиещё 17

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов прибыл в Госдепартамент после инцидента с американским беспилотником, упавшим в Чёрное море.

Посол России прибыл в Госдеп после инцидента с американским БПЛА
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что посол вошёл в здание американского внешнеполитического ведомства примерно в 16:05 местного времени (23:05 мск).

Ранее Антонова вызвали в Госдеп США после инцидента с американским БПЛА над Чёрным морем.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Политика,Анатолий Антонов,Госдеп США,
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