Небензя: Дания, Швеция и ФРГ отказались сотрудничать по «Северным потокам»

Власти Германии , Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой России в вопросе расследований диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя , передает «РИА Новости».

«Датские, немецкие и шведские власти отказались предоставить юридическую помощь, запрошенную Генпрокуратурой России и ФСБ», — написал он в письме к председателям Совбеза, Генассамблеи ООН и генсеку организации.

Небензя отметил, что Дания и Швеция объяснили свой отказ тем, что он «может подвергнуть угрозе безопасность» этих государств. Германия же, по его словам, указала, что это может нанести «возможный ущерб интересам» страны.