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31 минуту назад

Небензя: Дания, Швеция и ФРГ отказались сотрудничать по «Северным потокам»

Елена Прошина

Власти Германии, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой России в вопросе расследований диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

Небензя: Дания, Швеция и ФРГ отказались сотрудничать по «Северным потокам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Датские, немецкие и шведские власти отказались предоставить юридическую помощь, запрошенную Генпрокуратурой России и ФСБ», — написал он в письме к председателям Совбеза, Генассамблеи ООН и генсеку организации.

Небензя отметил, что Дания и Швеция объяснили свой отказ тем, что он «может подвергнуть угрозе безопасность» этих государств. Германия же, по его словам, указала, что это может нанести «возможный ущерб интересам» страны.

Политика,Василий Небензя,Генассамблея ООН,ФСБ,Генпрокуратура РФ,ООН,
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