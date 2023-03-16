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4 минуты назад

Песков ответил Госдепу США на заявление о ДСНВ

Lenta.ruиещё 22

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление Госдепа США о «юридически некорректной» приостановке участия Москвы в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Его слова приводит РИА Новости.

Песков ответил Госдепу США на заявление о ДСНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что разъяснения на заявления госдепа будет давать наше министерство иностранных дел. Все-таки их прерогатива. Мы же можем еще раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила свое участие», — сказал он.

Ранее Вашингтон отказался признать приостановку Россией участия в договоре. В Госдепе также назвали ложными обвинения Москвы в том, что США нарушали центральные положения ДСНВ.

Политика,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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