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49 минут назад

Путин назвал условия для победы на Украине

Елена Прошина

Россия сможет одержать победу в спецоперации на Украине, если общество проявит консолидацию и собранность, а противник увидит это. Такое заявление во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода сделал президент РФ Владимир Путин, передает РБК.

Путин назвал условия для победы на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для того чтобы приблизить мир и стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность. Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся: и успех, и победа», — приводятся в материале слова Путина.

Он отметил, что Россия на Украине борется «за выживание государственности РФ и создание условий для будущего развития страны и наших детей», а не улучшение своего геополитического положения. Путин считает, что большинство нынешних проблем, в том числе с Киевом, в стране начались после развала СССР, когда на Москву стали оказывать давление с целью «раскачки внутриполитической ситуации».

Политика,Владимир Путин,Улан-Удэнский авиационный завод,
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