Лавров привлек внимание ООН и ОБСЕ к нарушениям прав православных на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю ОБСЕ Буяру Османи, чтобы привлечь их внимание к положению православных на Украине, к нарушению их прав киевским режимом. Об этом проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Как отметили на Смоленской площади, в основе этих нарушений - репрессивная политика киевского режима, направленная на уничтожение Украинской православной церкви. Главам двух международных организаций были представлены многочисленные факты гонений на каноническую православную церковь. Речь идет о захватах храмов, принудительной ликвидации общин, санкциях в отношении священнослужителей, в том числе лишении украинского гражданства ряда архиереев.

"Действия украинских властей расцениваются Лавровым как грубейшее нарушение прав и дискриминация православных христиан на Украине", - отметили в МИД.

Как подчеркивается, действия Киева противоречат Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, а также ряда других международно-правовых документов.

Своего пика гонения на каноническое православие на Украине достигли на днях, когда было принято решение выселить монахов из Киево-Печерской лавры, указали в МИД РФ.