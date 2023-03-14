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1 час назад

Путин назвал создателей мира

Lenta.ru

Победители Второй мировой войны — США и СССР — были создателями мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения авиазавода в Улан-Удэ, трансляцию беседы ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

По словам Путины проблемы нынешнего миры начались после развала Советского Союза.

Во вторник, 14 марта, президент Путин прибыл в Бурятию. В планах главы государства посещение авиастроительного завода, проведение совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, а также встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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