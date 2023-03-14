Володин объяснил необходимость закона о запрете дискредитации участников СВО

«И сегодня момент истины. Мы должны думать о солдатах и офицерах, кто сегодня в окопах, о добровольцах, которые туда поедут и не уходить в нормы бюрократии. Это куда больше чем изменения в уголовный кодекс, это в мозгах изменения», - сказал он на заседании Госдумы.