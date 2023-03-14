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54 минуты назад

Володин объяснил необходимость закона о запрете дискредитации участников СВО

Елена Прошина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, зачем нужен закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

Володин объяснил необходимость закона о запрете дискредитации участников СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этот вопрос Володин назвал очень важным. Он предложил вспомнить, что произошло с ветеранами, участвующими в военной операции в Афганистане. По его словам, государство и общество не смогло их защитить.

«И сегодня момент истины. Мы должны думать о солдатах и офицерах, кто сегодня в окопах, о добровольцах, которые туда поедут и не уходить в нормы бюрократии. Это куда больше чем изменения в уголовный кодекс, это в мозгах изменения», - сказал он на заседании Госдумы.

Он также предложил подумать о том, что делают те, кто предлагает не голосовать за данный закон.

«Сегодня каждый солдат и офицер независимо от его формирования должен понимать, что ложь и клевета в их отношении будет наказана, они защищены законом», - заявил спикер нижней палаты.

Напомним, сегодня Госдума приняла законопроект, запрещающий распространение фейков о добровольцах, участвующих в спецоперации на Украине.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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