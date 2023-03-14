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1 час назад

Дерипаска заявил о риске США лишиться «священного статуса»

Лера Букина

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что на закрытие Silicon Valley Bank не обратили бы внимания в мире, если бы «не проблемы, остроту которых еще предстоит ощутить». Он разместил соответствующий пост в Telegram-канале.

Дерипаска предрек удвоение дефицита бюджета США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам бизнесмена, государственные финансы США и так находятся в чрезвычайно уязвимом положении. Речь идет о долге в 32 триллиона и двукратном росте процентных ставок по новым заимствованиям за последний год, уточнил Дерипаска.

Он также подчеркнул, что расходы правительства на выплату процентов по долгу увеличиваются в быстром темпе.

Также бизнесмен заявил о наличии рисков того, что США потеряют «священный статус» обладателя наивысшего кредитного рейтинга AAA. Он также указал на «скрытую китайскую угрозу». Дерипаска подчеркнул, что в скором времени могут наблюдаться ставки по заимствованиям американского Минфина на уровне 8-10%, если китайские банки во главе с Народным банком КНР начнут даже не распродавать казначейские облигации, а просто перестанут покупать американский долг в прежних объемах.

«Значит, дефицит федерального бюджета США уже скоро удвоится», — предупредил бизнесмен.

Silicon Valley Bank (SVB) был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банк был 16-м по величине в США и славился как кредитор для технологических стартапов.

Политика,Олег Дерипаска,
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