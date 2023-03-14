Дерипаска предрек удвоение дефицита бюджета США

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что на закрытие Silicon Valley Bank не обратили бы внимания в мире, если бы «не проблемы, остроту которых еще предстоит ощутить». Он разместил соответствующий пост в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам бизнесмена, государственные финансы США и так находятся в чрезвычайно уязвимом положении. Речь идет о долге в 32 триллиона и двукратном росте процентных ставок по новым заимствованиям за последний год, уточнил Дерипаска.

Он также подчеркнул, что расходы правительства на выплату процентов по долгу увеличиваются в быстром темпе.

Также бизнесмен заявил о наличии рисков того, что США потеряют «священный статус» обладателя наивысшего кредитного рейтинга AAA. Он также указал на «скрытую китайскую угрозу». Дерипаска подчеркнул, что в скором времени могут наблюдаться ставки по заимствованиям американского Минфина на уровне 8-10%, если китайские банки во главе с Народным банком КНР начнут даже не распродавать казначейские облигации, а просто перестанут покупать американский долг в прежних объемах.

«Значит, дефицит федерального бюджета США уже скоро удвоится», — предупредил бизнесмен.