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33 минуты назад

Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию добровольцев СВО

Елена Прошина

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, благодаря которому за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев вводится административная ответственность. Об этом пишет ТАСС.

Так, за действия по дискредитации ВС РФ и добровольцев, которые не содержат уголовно наказуемого преступления, грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, юридическим - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также новый закон предполагает увеличить срок лишения свободы до пяти лет за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности. Если действия привели к смерти или массовым беспорядкам срок лишения свободы также увеличивается с пяти до семи лет.

Кроме того, наказание в виде лишения свободы до 15 лет теперь будет распространяться и за фейки о добровольческих отрядах.

Ранее стало известно, что добровольцы спецоперации получили новые льготы. Так, теперь они могут бесплатно ездить к месту своего формирования, лечиться и проходить реабилитацию. Также добровольцы смогут бесплатно получать медикаменты в военно-медицинских организациях.

Кроме того, участники добровольческих формирований смогут в одностороннем порядке расторгнуть договор ОСАГО со страховой компанией и даже вернуть часть стоимости полиса.

Политика,Видео,Госдума,
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