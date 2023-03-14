В Казахстане сделали заявление о визите Путина

В этом году Казахстан ждет визита президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе президента республики. Об этом пишет РИА Новости.

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По итогам встречи с Касым-Жомартом Токаевым, посол РФ Алексей Бородавкин отметил важность предстоящего визита Путина в Казахстан. Дипломат также подчеркнул важность проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае, который пройдет уже этой осенью.

Напомним, в начале марта Путин провел телефонные переговоры с Токаевым. В ходе беседы президент подчеркнул необходимость укрепления союзнических связей. Они также обсудили сотрудничество в области транспорта, энергетики и гуманитарной помощи.