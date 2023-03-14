Молдавские власти разрушают свою страну ради тех, кто платит им деньги. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

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По мнению дипломата, руководство Молдавии взяло курс против народа своей страны.

«С подачи США и коллективного Запада приводятся к власти те политики, которые проводят не интересы своего народа, общества и государства, а интересы своих покровителей извне, которые противоречат интересам страны», — отметила Захарова.

Западу нужен «периметр нестабильности» вокруг России, а власти Молдавии разрушают страну и готовы на любые жертвы ради тех, кто платит деньги, считает она. При этом молдавский народ не позволит разрушить свое государство.