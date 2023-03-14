Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении страны

Молдавские власти разрушают свою страну ради тех, кто платит им деньги. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».
По мнению дипломата, руководство Молдавии взяло курс против народа своей страны.
«С подачи США и коллективного Запада приводятся к власти те политики, которые проводят не интересы своего народа, общества и государства, а интересы своих покровителей извне, которые противоречат интересам страны», — отметила Захарова.
Западу нужен «периметр нестабильности» вокруг России, а власти Молдавии разрушают страну и готовы на любые жертвы ради тех, кто платит деньги, считает она. При этом молдавский народ не позволит разрушить свое государство.
Как ранее сообщала «Парламентская газета», в Кишиневе 12 марта прошел митинг оппозиционных сил, которые выступают за отставку правительства Майи Санду, в ходе мероприятия произошли столкновения между участниками демонстрации и сотрудниками правоохранительных органов.