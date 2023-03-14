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23 минуты назад

В Кремле высказались о продлении зерновой сделки

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о продлении зерновой сделки на 60 дней. Официальный представитель Кремля назвал такой шаг жестом доброй воли со стороны России, передает ТАСС.

Песков назвал жестом доброй воли продление "зерновой сделки" Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его спросили, по какой причине соглашение продлили на 60 дней, а не на 120. Песков отметил, что вторую часть сделки до сих пор не выполнили. Она предполагает снятие ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки. Как указал пресс-секретарь, российская сторона рассчитывает на то, что данный вопрос урегулируют. Песков обратил внимание на то, что по нему продолжают вести переговоры.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что зерновую сделку продлили. Он указал на то, что ее пакетный характер уже успели подтвердить. Кроме того, замглавы МИД сообщил о планах российской стороны добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки. Он обратил внимание на то, что обсуждения «зерновой сделки» активно ведутся.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что в Женеве завершились переговоры с ООН по зерновой сделке. По его словам, стороны подробно и откровенно обсудили все нюансы и детали соглашения.

Замглавы МИД Грушко объявил о решении РФ по зерновой сделке

Глава отдела коммуникаций Офиса координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе Исмини Палла заявляла, что ООН постоянно взаимодействует с теми, кто участвует в Черноморской зерновой сделке.

Политика,Сергей Вершинин,Александр Грушко,Дмитрий Песков,МИД России,ООН,
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