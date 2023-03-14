В Кремле назвали условия для перехода конфликта на Украине в мирное русло

«Все требования Москвы прекрасно известны, ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о том, как должна измениться позиция Киева для мирного урегулирования конфликта.