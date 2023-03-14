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24 минуты назад

В Кремле назвали условия для перехода конфликта на Украине в мирное русло

Никита Бородкин

Без учета Украиной ситуации де-факто и новых реалий мирный путь урегулирования невозможен. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле назвали условия для перехода конфликта на Украине в мирное русло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все требования Москвы прекрасно известны, ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о том, как должна измениться позиция Киева для мирного урегулирования конфликта.

Напомним, что российская специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима.

В понедельник, 13 марта, Песков отмечал, что предпосылок для перехода конфликта с Украиной в мирное русло сейчас нет. Для Москвы абсолютным приоритетом остается достижение поставленных целей, а в текущей ситуации они могут быть достигнуты лишь военным путем.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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