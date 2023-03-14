Песков рассказал, могут ли состояться переговоры Путина с Трампом

Предметного разговора о возможной встречи президента России Владимира Путина с бывшим американским лидером Дональдом Трампом не было. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Инициатив, контактов с Вашингтоном на высшем уровне нет. Отношения находятся в своей низшей точке. Во время [президентства] Трампа общение было более насыщенное, хотя и не беспроблемное", - сказал представитель Кремля.

В последний раз Путин и Трамп виделись на саммите "Большой двадцатки" (G20) в японской Осаке в 2019 году.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна выделить на поддержку Украины либо больше средств, чем Соединенные Штаты, либо столько же. Он также выступил против смены режима в России, заявил о неэффективности антироссийских санкций и подчеркнул, что в случае его победы на президентских выборах 2024 года, размер помощи Киеву будет зависеть от его встречи с Путиным.