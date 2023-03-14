Аксенов допустил провокации Киева к годовщине вхождения Крыма в состав России

Киев может устроить на территории Крыма провокации к годовщине вхождения полуострова в состав России. Вероятность этого допустил глава региона Сергей Аксенов, пишет ТАСС.
По его словам, украинские власти попробуют организовать «какую-то гадость к 18 марта».
«Посмотрим. Сейчас они пока копят силы, сбор западной техники для наступления», — заявил Аксенов журналистам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке к захвату Крыма. При этом конкретных сроков он называть не стал, но сообщил о моральной и технической готовности армии страны.
В свою очередь, президент США Джо Байден допустил, что возвращение Крыма Украиной может затянуться. По его словам, этому будет предшествовать переходный период.
«Не все сразу», — подчеркнул американский лидер.