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26 минут назад

Аксенов допустил провокации Киева к годовщине вхождения Крыма в состав России

Lenta.ru

Киев может устроить на территории Крыма провокации к годовщине вхождения полуострова в состав России. Вероятность этого допустил глава региона Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

Аксенов допустил провокации Киева к годовщине вхождения Крыма в состав России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, украинские власти попробуют организовать «какую-то гадость к 18 марта».

«Посмотрим. Сейчас они пока копят силы, сбор западной техники для наступления», — заявил Аксенов журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке к захвату Крыма. При этом конкретных сроков он называть не стал, но сообщил о моральной и технической готовности армии страны.

В свою очередь, президент США Джо Байден допустил, что возвращение Крыма Украиной может затянуться. По его словам, этому будет предшествовать переходный период.

«Не все сразу», — подчеркнул американский лидер.

Политика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Сергей Аксенов,
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