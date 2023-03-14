Захарова встретила «Калинкой» русофилов из разных стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова встретила танцем русофилов из разных стран, прибывших в Москву на учредительный конгресс. Она станцевала уже ставшую легендарной в ее исполнении «Калинку» перед собравшимися гостями, сообщает «Царьград».

Как стало известно изданию, представитель МИД встречала гостей на ужине, состоявшемся перед конгрессом Международного движения русофилов 13 марта. Захарова предложила собравшимся станцевать вместе с ней под народную казачью песню.

Конгресс Международного движения русофилов проходит в Москве 14 марта. По словам Захаровой, его главной задачей станет объединение людей со всего мира, чтобы «цивилизация оставалась цивилизацией человека».

Захарова уже признавалась в том, что ей нравятся быстрые и динамичные танцы. По словам дипломата, она особенно любит лезгинку, рок-н-ролл и русские народные танцы, хотя на официальных встречах чаще ей приходится исполнять вальс с зарубежными партнерами.