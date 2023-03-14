Песков допустил участие Путина в саммите G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил участие Владимира Путина в саммите G20, который состоится в сентябре в Индии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы принимаем участие в работе "двадцатки" в различных форматах, поэтому не исключаем возможности для президента принять участие в саммите», - отметил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва планирует и дальше принимать полноформатное участие в работе саммита. Однако окончательное решение об участии в нем президента будет приниматься дополнительно.