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9 минут назад

Грушко обвинил США в создании очагов напряженности вдоль границ России

Парламентская газетаиещё 1

США и их сателлиты пытаются создать очаги напряженности для противостояния с Россией в Молдавии и Грузии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Грушко обвинил США в создании очагов напряженности вдоль границ России
Фото: ТАССТАСС

Он заметил, что Москву беспокоит ситуация в этих странах, поскольку из-за океана им пытаются диктовать, что делать или не делать.

«Это наши соседи, и мы видим, что США со своими сателлитами ведут дело к тому, чтобы создавать все новые и новые очаги напряжения вдоль наших границ и пытаются устроить некое геополитическое соревнование в этих зонах, которые являются ключевыми, даже по географическим причинам, для интересов безопасности Российской Федерации», — цитирует дипломата ТАСС.

Вместе с тем Грушко заметил, что последние события в Грузии и Молдавии демонстрируют неоколониальное отношение западных государств к ним.

Так, 12 марта в Кишиневе прошел митинг оппозиционных сил, которые выступают за отставку правительства Майи Санду, в ходе которого произошли столкновения между участниками демонстрации и сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее «Парламентская газета» рассказывала о беспорядках в Грузии, начавшихся 7 марта, поводом для которых стало принятие грузинским парламентом в первом чтении одного из двух внесенных законопроектов об иностранных агентах. Вследствие протестов законодатели страны приняли решение отозвать соответствующую инициативу.

Политика,Майя Санду,Александр Грушко,МИД России,
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