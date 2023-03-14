Грушко обвинил США в создании очагов напряженности вдоль границ России

США и их сателлиты пытаются создать очаги напряженности для противостояния с Россией в Молдавии и Грузии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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Он заметил, что Москву беспокоит ситуация в этих странах, поскольку из-за океана им пытаются диктовать, что делать или не делать.

«Это наши соседи, и мы видим, что США со своими сателлитами ведут дело к тому, чтобы создавать все новые и новые очаги напряжения вдоль наших границ и пытаются устроить некое геополитическое соревнование в этих зонах, которые являются ключевыми, даже по географическим причинам, для интересов безопасности Российской Федерации», — цитирует дипломата ТАСС.

Вместе с тем Грушко заметил, что последние события в Грузии и Молдавии демонстрируют неоколониальное отношение западных государств к ним.

Так, 12 марта в Кишиневе прошел митинг оппозиционных сил, которые выступают за отставку правительства Майи Санду, в ходе которого произошли столкновения между участниками демонстрации и сотрудниками правоохранительных органов.