Путин проведет совещание в честь присоединения Крыма

По случаю годовщины воссоединения Крымского полуострова с Россией глава государства Владимир Путин проведет совещание и посетит мероприятия, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков . Об этом пишет ТАСС.

Годовщина воссоединения Крыма будет отмечаться 18 марта. Накануне этой даты Путин проведет субстантивное совещание по видеосвязи. Кроме того, в саму дату у президента намечены мероприятия.

«Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют [это]», - сказал Песков.

Ранее в программе «Москва. Кремль. Путин» говорилось о том, что президент может посетить праздничные мероприятия, которые пройдут в Крыму и Севастополе. Кроме того, отмечалось, что в графике главы государства значится оперативное совещание с членами Совета безопасности, а также международные контакты.