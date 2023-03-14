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1 час назад

Путин проведет совещание в честь присоединения Крыма

Елена Прошина

По случаю годовщины воссоединения Крымского полуострова с Россией глава государства Владимир Путин проведет совещание и посетит мероприятия, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Путин проведет совещание в честь присоединения Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Годовщина воссоединения Крыма будет отмечаться 18 марта. Накануне этой даты Путин проведет субстантивное совещание по видеосвязи. Кроме того, в саму дату у президента намечены мероприятия.

«Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют [это]», - сказал Песков.

Ранее в программе «Москва. Кремль. Путин» говорилось о том, что президент может посетить праздничные мероприятия, которые пройдут в Крыму и Севастополе. Кроме того, отмечалось, что в графике главы государства значится оперативное совещание с членами Совета безопасности, а также международные контакты.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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