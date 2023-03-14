Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Прямая линия» в текущем году состоится, передает РИА Новости.
Он отметил, что сроки ее организации пока не опередили.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» является ежегодным мероприятием, в ходе которого президент отвечает на вопросы граждан России.
«Прямая линия» с народом в 2022 году не проводилась.
21 февраля Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Глава государства выступил в Гостином дворе. Президент сделал акцент на специальной военной операции, экономике и социальной сфере.