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1 час назад

В Кремле ответили на вопрос о проведении «Прямой линии» с президентом

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Прямая линия» в текущем году состоится, передает РИА Новости.

Он отметил, что сроки ее организации пока не опередили.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» является ежегодным мероприятием, в ходе которого президент отвечает на вопросы граждан России.

«Прямая линия» с народом в 2022 году не проводилась.

21 февраля Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Глава государства выступил в Гостином дворе. Президент сделал акцент на специальной военной операции, экономике и социальной сфере.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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