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35 минут назад

Премьера Великобритании пригласили в Херсонскую область

Никита Бородкин

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо пригласил премьер-министра Великобритании Риши Сунака посетить регион и ознакомиться с нынешней ситуацией. Об этом сообщает ТАСС.

Премьера Великобритании пригласили в Херсонскую область
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сальдо пообещал, что в регионе обеспечат необходимый уровень безопасности для британского политика. У Сунака будет возможность лично посмотреть на ситуацию в Херсонской области и пообщаться с местными жителями. Чтобы способствовать поездке с премьера готовы снять все введенные санкции.

Напомним, что ранее врио губернатора Херсонской области заявлял, что сообщения о подготовке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе — дезинформация. По его словам, у Киева осталось мало боеспособных сил для организации полномасштабного штурма левого берега Днепра.

Сальдо также отметил, что перемещения значительных отрядов или техники на правом берегу реки замечаются воздушной, технической и другими видами разведки «в режиме реального времени».

Политика,Владимир Сальдо,
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