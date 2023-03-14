Премьера Великобритании пригласили в Херсонскую область

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо пригласил премьер-министра Великобритании Риши Сунака посетить регион и ознакомиться с нынешней ситуацией. Об этом сообщает ТАСС.

Сальдо пообещал, что в регионе обеспечат необходимый уровень безопасности для британского политика. У Сунака будет возможность лично посмотреть на ситуацию в Херсонской области и пообщаться с местными жителями. Чтобы способствовать поездке с премьера готовы снять все введенные санкции.

Напомним, что ранее врио губернатора Херсонской области заявлял, что сообщения о подготовке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе — дезинформация. По его словам, у Киева осталось мало боеспособных сил для организации полномасштабного штурма левого берега Днепра.