Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Россия распространила в ООН переписку, касающуюся расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о переписке России с Данией, Германией и Швецией (каждая из трех стран начала собственное расследование взрывов).
По словам Полянского, переписка показывает, что страны не информировали РФ о ходе своих расследований, хотя их власти утверждают обратное.
Ранее Полянский говорил, что представители Дании, Швеции и Германии лишь направляют России письма с посылом «мы делаем, что считаем нужным, занимайтесь своими делами».
В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.
В феврале 2023-го о собственном расследовании рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена.
В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».
Позже The New York Times рассказала со ссылкой на разведку США, что в Вашингтоне считают причастной к взрывам «проукраинскую группу».