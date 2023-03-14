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1 час назад

Россия показала ООН переписку по взрывам на «Северных потоках»

Мария Иванова

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Россия распространила в ООН переписку, касающуюся расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о переписке России с Данией, Германией и Швецией (каждая из трех стран начала собственное расследование взрывов).

По словам Полянского, переписка показывает, что страны не информировали РФ о ходе своих расследований, хотя их власти утверждают обратное.

Ранее Полянский говорил, что представители Дании, Швеции и Германии лишь направляют России письма с посылом «мы делаем, что считаем нужным, занимайтесь своими делами».

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.

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В феврале 2023-го о собственном расследовании рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена.

В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».

Позже The New York Times рассказала со ссылкой на разведку США, что в Вашингтоне считают причастной к взрывам «проукраинскую группу».

Политика,Видео,Сеймур Херш,Дмитрий Полянский,Джозеф Байден,Еврокомиссия,ООН,
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