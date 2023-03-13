В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
45 минут назад

В МИД России призвали срочно расследовать подрывы на «Северных потоках»

Lenta.ruиещё 3

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предмет, обнаруженный в 30 километрах от места взрыва на газопроводе «Северный поток», не служит частью конструкции. Он может быть элементом бомбы. Комментарий Захаровой опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Захарова подчеркнула, что в Москве обратили внимание на сообщения, что во время обследования нитки газопровода в экономической зоне Дании компания Nord Stream AG обнаружила предмет, способный быть частью взрывного устройства.

Патрушев оценил выгоду Украины от взрывов на «Северных потоках»

На фоне этого дипломат призвала расследовать подрывы на «Северных потоках» и потребовала СБ ООН создать специальную комиссию.

«Уход стран "коллективного Запада" от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины», — заключила она.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал к объективному расследованию подрыва проектов «Северный поток» и «Северный поток-2». В случае блокирования этого процесса Москва будет думать над ответом, подчеркнул он.

Политика,Видео,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий