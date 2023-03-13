Шойгу охарактеризовал отношения между Россией и Китаем

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телеграмме на имя зампреда ЦВС КНР Чжан Юсю положительно охарактеризовал текущие отношения между странами. Он подчеркнул, что они вышли на «беспрецедентно высокий уровень». Об этом пишет ТАСС.
Шойгу отметил, что двусторонние отношения между Москвой и Пекином вышли на новый уровень. Генерал армии добавил, что он является «беспрецедентно высоким».
По мнению главы Минобороны, отношения сторон стали несущей опорой стабильности на планете на фоне усиления геополитической напряженности.
Ранее Шойгу сообщил, что российское оборонное ведомство уделяет значительное внимание достигнутым на высшем уровне договоренностям. Он уточнил, что министерство регулярно проводит совместные мероприятия с китайскими военнослужащими, продолжает сотрудничество между военными вузами.