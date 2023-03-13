Шойгу охарактеризовал отношения между Россией и Китаем

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телеграмме на имя зампреда ЦВС КНР Чжан Юсю положительно охарактеризовал текущие отношения между странами. Он подчеркнул, что они вышли на «беспрецедентно высокий уровень». Об этом пишет ТАСС.

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Шойгу отметил, что двусторонние отношения между Москвой и Пекином вышли на новый уровень. Генерал армии добавил, что он является «беспрецедентно высоким».

По мнению главы Минобороны, отношения сторон стали несущей опорой стабильности на планете на фоне усиления геополитической напряженности.