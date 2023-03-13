«Нелепый курьез»: что говорят об идее Зеленского переименовать РФ в Московию

Россия останется Россией, к предложениям переименовать ее в Московию можно относиться только с улыбкой, отметил в понедельник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, наверное, относится к нелепым курьезам - подобные сообщения и подобные решения. Много было таких шуток на этот счет, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать. Еще раз повторяю, можно только с улыбкой к этому относиться, РФ, как бы кто ее ни называл, она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", - сказал представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименовать Россию в "Московию" в украинском языке. Об этом сообщается в ответе Зеленского на соответствующую петицию, размещенную на сайте президента.

Такое поручение Зеленский дал, потому что петиция набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.

Зеленский попросил Шмыгаля изучить, насколько возможно переименование в историко-культурном контексте и какие международно-правовые последствия оно может иметь.

В петиции также предлагается заменить слова "Российская Федерация" на "Московская Федерация", "русский" на "московский".

В январе 2022 года в Киевском горсовете предложили переименовать Россию в "Московию". Киевский совет стал третьим украинским органом местной власти, который хотел переименовать Россию. В декабре 2021 года депутаты Львовского областного совета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной раде и президенту о переименовании России в "Московию" для "восстановления исторической справедливости". Вслед за ними переименовать РФ захотели депутаты Ровенского областного совета, которые 17 декабря 2021 года проголосовали за принятие соответствующего обращения к президенту и парламенту.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что идея переименовать Россию в Московию интересная.

При этом министр подчеркнул, что по этом вопросу следует проконсультироваться с экспертами. По его словам, переименование России в Московию имеет историческое основание.

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«Мне эта идея симпатична, но свое слово должны сказать эксперты», — заявил глава ведомства.

Идея о переименовании России в Московию, предложенная ранее киевскими властями, говорит о наличии у них определенного диагноза. Так инициативу украинской стороны оценил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 марта.

«Прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьёзную озабоченность. Придумки типа "московии" указывают на диагноз», — написал Карасин.

Таким образом Киев хочет воздействовать на умы молодёжи, максимально разорвать их культурную и историческую связь с нашей страной.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«У нас общая история, никаким образом отделить это невозможно. Горько, когда другой народ пытается это сделать и президент на этом настаивает в сиюминутных политических целях. Я не помню, чтобы Украина хотела раньше вот так отделиться от нашей общей истории, разделить её. Политики, которые сейчас мыслят категориями сиюминутных целей, хотят уничтожить многовековую историю, которая нас связывает. Они у себя внутри могут переименовывать что угодно. Это делается умышленно, чтобы у других поколений, молодёжи, не было связи с нашей страной».

Подобные петиции только разжигают конфликт и растягивают его на долгие годы, подчеркнула депутат.

«В моём понимании, мы подпишем мировое соглашение и постепенно всё восстановится. Но они, видимо, хотят, чтобы это не восстановилось на многие годы. Такие петиции могут легализовать продолжение войны после того, как она окончится».

Мировое сообщество не должно всерьёз воспринимать такие идеи, заключила Журова.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает толкать свою страну к бездне, считает глава комитета нижней палаты парламента по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на поручение украинского лидера к правительству республики об изучении возможности переименования России в Московию.

«Неадекватность и наркозависимость главаря украинского режима продолжает толкать Украину к бездне. Со своей стороны уподобляться и предлагать другие названия для Украины, вступая в дискуссию с бункерным обитателем, смысла не вижу. Великая Россия была и останется Великой Россией, вне зависимости от наркофантазий Зеленского», — написал Слуцкий.

Как указал депутат Госдумы, в своем поручении Зеленский призвал изучить возможные последствия такого решения с точки зрения международных правовых норм. Он также добавил, что с начала их должен оценить «консилиум наркологов и психиатров».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз доказал правоту Москвы по отношению к Киеву. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на просьбу украинского лидера к кабмину республики по переименованию РФ.

«Владимир Зеленский поручил премьеру [Украины Денису Шмыгалю] изучить переименование России в «Московию». Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — написала Захарова.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев фразой на немецком языке прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию. Свой ответ украинскому президенту он опубликовал в Telegram-канале.

«Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!», — написал Медведев.

Маргарита Симоньян, главред RT, дала комментарий по поводу инициативы украинского президента переименовать РФ в Московию, пишет МК.

"Ну, ок, пусть Московия. А бывшая Украина будет Подмосковия в таком разе", - написала она.

Пользователей соцсетей возмутило предложение президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию. Комментаторы заявили, что подобную инициативу могли предложить только «неучи и невежды», и в шутку показали Украине ее место на «карте Московии».

«Неучи и невежды. Они про Великий Новгород слышали? Россия протянулась от Питера до Владивостока, это Московия?» — заявил пользователь Виталий Залиев под новостью об инициативе украинского президента. Он также предложил переименовать Украину в «Хохляндию».

Комментатор Жанна Г. отметила, что у Зеленского нет других забот, кроме переименования государства: «Забот у клоуна больше нет, как государства переименовывать. У него страна развалилась, а он все играет».