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37 минут назад

В Госдуму внесли поправки в законы об ограничении допуска к гостайне

Lenta.ru

В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и о порядке выезда из России. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает ТАСС.

В Госдуму внесли поправки в законы об ограничении допуска к гостайне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Депутат пояснил, что допущенные к гостайне смогут временно покидать Россию, в том числе при необходимости экстренного лечения. Кроме того, по словам Пискарева, недвижимость или зарубежные счета могут стать стать причиной отказа в допуске к гостайне.

«Это поможет минимизировать риски оказания давления на наших секретоносителей со стороны недружественных государств», —отметил он.

В предлагаемом проекте были внесены уточнения, касающиеся полномочий президента России и правительства по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне, уточнил Пискарев.

В июне 2022 года сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о введении наказания до семи лет лишения свободы за выезд из страны россиян, допущенных к гостайне. Тогда закон предложили распространять на граждан, допущенных или ранее допускавшихся к государственной тайне, право которых на выезд из страны ограничено.

Политика,Василий Пискарев,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,
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