Кадыров высказался о жалобах военных на условия службы

"Мы двигаемся вперед во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая. Год назад мы освободили от фашистов большие территории, не думая о том, что их потом с трудом придется удерживать. Сейчас же мы освобождаем с минимальными жертвами и грамотно укрепляемся. Это мудрая тактика", - заявил глава Чечни.